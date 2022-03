SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.