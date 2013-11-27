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Niet meer leverbaar
De ultieme geluidservaring
Dankzij het onovertroffen geluid en ontwerp vormt deze Philips Fidelio DS9/10 docking-luidspreker een klasse op zich. iPod touch-, iPhone- en iPad-muziek klinkt volledig authentiek dankzij het gebruik van eersteklas onderdelen en natuurlijk hout.
voor iPod/iPhone/iPad
Dit is een tweerichtings-HiFi-luidspreker met zachte dome-tweeter. Dome-tweeters werden ontwikkeld door Philips in begin jaren 60 en zijn uitgegroeid tot de favoriete oplossing voor HiFi-luidsprekerkasten van de afgelopen 50 jaar. Zachte dome-tweeters zorgen voor gedetailleerd en natuurlijk geluid, zonder hardheid of vervorming en met alle rijkheid van de opnamen.
De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidsweergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.
De meeste docking-luidsprekers maken gebruik van de analoge uitgang van uw iPod, iPhone of iPad en zetten de signalen vervolgens weer om in digitaal. Hierdoor ontstaat extra ruis en gaan details verloren. Met de digitale uitgang van uw speler handhaaft de luidspreker de integriteit van het muzieksignaal, wat resulteert in een hoge signaal-ruisverhouding en betere resolutie.
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4.8
van 5
20
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
geluidsfreak
27/11/2013
Nederland
dit geeft pas power
dit apparaat is net als zijn familielid de cinemaset htb9550d een geweldenaar qua geluid je zou denken dat het een vluchtig boxje zou zijn maar hij is degelijk,sterk,je voelt hem goed bij het dragen/verplaatsen(geen prul dus) het geluid echter is geweldig,mooi vol,en helder van klank een in mijn ogen ware aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9 Primo-docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9 Primo-docking-luidspreker
JHann
28/09/2012
Nederland
De app is iets te minimaal.
De app zou beter tot zijn recht komen als het gebruik zou kunnen maken van de playlist van iTunes. Daarnaast is de EQ qua bandbreedte heel minimaal en deze hapert ook vaak. De presets zijn leuk maar niet bruikbaar voor gebruik. Is uiteraard afhankelijk van de ruimte maar er zitten boost in frequenties die het geluid niet optimaliseren. Daarnaast zou het fijn zijn als er easylink connectoren op zouden zitten. Dan heb je gelijk een 2 in 1 te pakken voor de Philips TV. Nu is het enkel en alleen een Dockstation. Prima apparaat met kleine verbeterpuntjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9 Primo-docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9 Primo-docking-luidspreker
Egel
15/12/2011
Nederland
Goede Koop
Nu weer volop luisteren,naar vele radio zenders.mijn oude CD met fantastische geluids weergave en nog alle informatie beschikbaar. Over de 70 jaar en ik verwonder me over de technische mogelijkheden die voor thuis gebruik beschikbaar zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9 Primo-docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9 Primo-docking-luidspreker