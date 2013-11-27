De app zou beter tot zijn recht komen als het gebruik zou kunnen maken van de playlist van iTunes. Daarnaast is de EQ qua bandbreedte heel minimaal en deze hapert ook vaak. De presets zijn leuk maar niet bruikbaar voor gebruik. Is uiteraard afhankelijk van de ruimte maar er zitten boost in frequenties die het geluid niet optimaliseren. Daarnaast zou het fijn zijn als er easylink connectoren op zouden zitten. Dan heb je gelijk een 2 in 1 te pakken voor de Philips TV. Nu is het enkel en alleen een Dockstation. Prima apparaat met kleine verbeterpuntjes