Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Découvrez l’authenticité
Avec sa conception et sa qualité de son inégalables, cette station d'accueil Philips Fidelio DS9/10 est véritablement unique. La musique lue depuis votre iPod touch, iPhone ou iPad est restituée à la perfection grâce à l'utilisation de bois naturel et de composants haute qualité.
pour iPod/iPhone/iPad
Il s'agit d'un haut-parleur haute fidélité 2 voies avec un haut-parleur d'aigus à dôme souple. Les haut-parleurs d'aigus à dôme souple ont été développés à l'origine par Philips au début des années 60 et ils sont devenus la solution préférée pour les haut-parleurs hi-fi depuis une cinquantaine d'années. Les haut-parleurs d'aigus à dôme souple produisent un son détaillé et naturel, exempts d'accentuations trop importantes et de distorsions, qui révèle la richesse des enregistrements.
La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.
La plupart des stations d'accueil avec haut-parleur utilisent la sortie analogique de votre iPod, iPhone ou iPad avant de la reconvertir en numérique, ce qui produit un bruit supplémentaire et une perte de détails. En utilisant la sortie numérique de votre lecteur, le haut-parleur conserve l'intégrité du signal musical et vous obtenez ainsi un signal supérieur au bruit et une meilleure résolution.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.8
sur 6
20
Avis
100%
recommandent ce produit
rolfo23
25/08/2012
Deutschland
tolles teil
wirklich edles design, ausgesprochen ästhetisch, super klang & volumen, bedienerfreundlich mit eigener app
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9 Primo-Dockingstation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9 Primo-Dockingstation
NOesPAISparaTONTOS
18/12/2013
España
Me encanta
Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo
monsalvat
17/12/2013
España
BUEN SONIDO
Buen sonido y fácil manejo, la única pega, por ponerle alguna, fue que intenté conectarlo con la televisión, también una Phillips, y no es compatible, por lo demás un 10.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo