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Niet meer leverbaar
Slanke en krachtige powerbank
Micro- en Type-C-ingang, dubbele USB-A- en USB-C-uitgang.
10.000 mAh
Dubbele USB
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Voordelen
Hendig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLP7719N USB-strømbank
Datum gebruik 2022-04-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLP7719N USB-strømbank
Datum gebruik 2022-04-15