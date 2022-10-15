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Arrêté
DLP7719N/00
Chargeur autonome fin et puissant
Entrée micro-USB et USB-C, sortie double USB-A et USB-C.
10 000 mAh
Double USB
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Avantages
Hendig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DLP7719N USB-strømbank
Date d'utilisation 2022-04-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DLP7719N USB-strømbank
Date d'utilisation 2022-04-15