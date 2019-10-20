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Niet meer leverbaar

Autolader

DLP2521L/00

Autolader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort

Laad uw nieuwste iPhone razendsnel op via de krachtige USB-C-poort met PD-ondersteuning. Gebruik de USB-A-poort om tegelijkertijd uw andere apparaten op te laden. USB-C naar Lightning-kabel van 1 meter wordt meegeleverd.

Bekijk alle voordelen

Uitgangsvermogen van 36 W met Power Delivery

Autolader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • Stroomvoorziening

  • Metalen behuizing

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

USB-C-poort met Power Delivery-ondersteuning

USB-C is de nieuwste oplaadaansluiting die tegenwoordig wordt gebruikt in mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, camera's voor buitengebruik en tablets. PD (Power Delivery) is de USB-standaard voor stroomvoorziening van 15 W, 27 W, 45 W, en zelfs 100 W.

Technische specificaties

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