USB-C-poort met Power Delivery-ondersteuning

USB-C is de nieuwste oplaadaansluiting die tegenwoordig wordt gebruikt in mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, camera's voor buitengebruik en tablets. PD (Power Delivery) is de USB-standaard voor stroomvoorziening van 15 W, 27 W, 45 W, en zelfs 100 W.