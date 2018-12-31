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Arrêté

Charg. all-cig.

DLP2521L/00

Chargeur allume-cigare, 1 port C et 1 port A

Chargez votre iPhone dernier cri grâce au port USB-C avec Power Delivery, pour une puissance de charge optimisée et un temps de charge minimisé. Le port USB-A vous permet de charger vos autres appareils simultanément. Un câble C &gt; Lightning de 1 m est inclus.

Voir tous les avantages

Sortie 36 W avec Power Delivery

Chargeur allume-cigare, 1 port C et 1 port A

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • Power Delivery

  • Boîtier métallique

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Port USB-C avec Power Delivery

Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras d'extérieur et tablettes sont désormais équipés des nouveaux connecteurs de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme des prises USB permettant une charge à 15 W, 27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.

Spécificités Techniques

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