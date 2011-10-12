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Niet meer leverbaar

entertainmentsysteem met dock

DC910/12

2.5

| (2) Reviews & awards

Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek

Bekijk de video's op uw iPod in de juiste richting door de beelden 90 graden te draaien op het Philips DC910 entertainmentsysteem met dockingstation. De twee wOOx-luidsprekers voorzien al uw muziek van diepe, krachtige bastonen, ongeacht de bron!

Bekijk alle voordelen

met wOOx-luidsprekers

Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek

  • Roterend station

  • USB- en SD-kaartsleuven

Plaats uw iPod touch in staande of liggende positie

Plaats uw iPod touch in staande of liggende positie

De accelerometer in uw iPod Touch wijzigt automatisch de manier waarop de inhoud wordt weergegeven. Als u uw iPod Touch draait van 'staand' naar 'liggend' of andersom, wijzigt de inhoud van het scherm. Dit geïntegreerde station voor de iPod op het Philips-systeem is speciaal ontworpen voor deze functie. U kunt de schermpositie van het station wijzigen, zodat u probleemloos in het juiste beeldformaat een internetpagina, foto of videoclip kunt bekijken op het scherm van de iPod Touch.

Dubbele wOOx-luidsprekers voor een beter basgeluid

Dubbele wOOx-luidsprekers voor een beter basgeluid

wOOx-technologie geeft een beter basgeluid door de lage basfrequenties op te vangen en te verbeteren. Zo wordt een drastisch verbeterde bas en geluidsbeleving bereikt.

Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

2

Reviews & awards

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC910 entertainmentsysteem met dock

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Deze review is gemaakt voor DC910 sistema docking

Deze review is gemaakt voor DC910 sistema docking

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