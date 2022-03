Plaats uw iPod touch in staande of liggende positie

De accelerometer in uw iPod Touch wijzigt automatisch de manier waarop de inhoud wordt weergegeven. Als u uw iPod Touch draait van 'staand' naar 'liggend' of andersom, wijzigt de inhoud van het scherm. Dit geïntegreerde station voor de iPod op het Philips-systeem is speciaal ontworpen voor deze functie. U kunt de schermpositie van het station wijzigen, zodat u probleemloos in het juiste beeldformaat een internetpagina, foto of videoclip kunt bekijken op het scherm van de iPod Touch.