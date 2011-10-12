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Arrêté
DC910/12
Profitez de la musique de votre iPod avec un son sublime
Visionnez vos vidéos comme vous le souhaitez par une simple rotation de votre iPod en position horizontale sur la station d'accueil Philips DC910 pour baladeur. De plus, les doubles enceintes wOOx diffusent des basses profondes et puissantes pour écouter votre musique depuis tout type de source.
Station d'accueil pivotante
Ports USB et logements pour carte SD
La technologie wOOx permet une qualité sonore supérieure des basses en capturant et en améliorant les basses à basse fréquence pour un confort sonore exceptionnel.
L'accéléromètre de votre iPod change automatiquement l'affichage du contenu. Si vous passez du mode portrait au mode paysage et vice-versa, le contenu de l'écran est modifié. La station d'accueil pour iPod intégrée au système Philips est spécialement conçue pour s'adapter à cette fonction. (Vous pouvez modifier l'orientation de l'affichage de la station d'accueil pour visualiser une page Web, une photo ou un clip vidéo au format adéquat sur l'écran de votre iPod touch.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 6
2
Avis
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC910 entertainmentsysteem met dock
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Cet avis concerne le produit DC910 sistema docking
Cet avis concerne le produit DC910 sistema docking