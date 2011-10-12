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Arrêté

station d'accueil pour baladeur

DC910/12

2.5

| (2) Avis

Profitez de la musique de votre iPod avec un son sublime

Visionnez vos vidéos comme vous le souhaitez par une simple rotation de votre iPod en position horizontale sur la station d'accueil Philips DC910 pour baladeur. De plus, les doubles enceintes wOOx diffusent des basses profondes et puissantes pour écouter votre musique depuis tout type de source.

Voir tous les avantages

grâce aux enceintes wOOx

Profitez de la musique de votre iPod avec un son sublime

  • Station d'accueil pivotante

  • Ports USB et logements pour carte SD

Doubles enceintes wOOx pour une amélioration des basses

Doubles enceintes wOOx pour une amélioration des basses

La technologie wOOx permet une qualité sonore supérieure des basses en capturant et en améliorant les basses à basse fréquence pour un confort sonore exceptionnel.

Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Orientez votre iPod Touch en position horizontale ou verticale

Orientez votre iPod Touch en position horizontale ou verticale

L'accéléromètre de votre iPod change automatiquement l'affichage du contenu. Si vous passez du mode portrait au mode paysage et vice-versa, le contenu de l'écran est modifié. La station d'accueil pour iPod intégrée au système Philips est spécialement conçue pour s'adapter à cette fonction. (Vous pouvez modifier l'orientation de l'affichage de la station d'accueil pour visualiser une page Web, une photo ou un clip vidéo au format adéquat sur l'écran de votre iPod touch.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC910 entertainmentsysteem met dock

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Cet avis concerne le produit DC910 sistema docking

Cet avis concerne le produit DC910 sistema docking

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