USB-A-oplaadkabel meegeleverd, stroomadapter niet meegeleverd

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Neem contact met ons op via Consumer Care Center (www.philips.com/support) indien u een adapter nodig hebt.