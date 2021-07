Geweldig voor games. Ultralage latentie op alle consoles

Uw Philips-TV beschikt over de nieuwste HDMI 2.1-connectiviteit en schakelt automatisch over naar een instelling met uiterst lage latentie wanneer u een game op uw console speelt. Er is ook ondersteuning voor VRR en Freesync voor vloeiende, snelle gameplay. De gamemodus van Ambilight brengt sensatie in uw huiskamer.