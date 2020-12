Natural Motion voor vloeiende, scherpe bewegende beelden

U kijkt graag films, maar verwacht daarbij wel de best mogelijke beeldkwaliteit. Natural Motion is onze beeldverbeteringstechnologie die trillingen tegengaat, om u vloeiende bewegende beelden te bieden. Films worden opgenomen met een beperkte framesnelheid van 24 frames per seconde, wat resulteert in trillingen. Natural Motion verdubbelt het aantal frames naar 50 bewegingen per seconde. Hierdoor verdwijnen trillingen, dus u ziet een vloeiender, scherper beeld.