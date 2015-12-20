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Arrêté

7000 seriesTéléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

49PUK7100/12

3.1

| (327) Avis

Téléviseur LED ultra-plat UHD 4K avec Android

Processeur ultra-rapide Quad Core et lignes ultra-plates : le téléviseur UHD série 7100 avec Android est aussi rapide que le suggère son apparence. Son cadre argenté élégant, son design au socle évasé et sa fonction Ambilight intensifient votre expérience visuelle.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Ambilight 2 côtés

Téléviseur LED ultra-plat UHD 4K avec Android

  • 123 cm (49")

  • Téléviseur LED 4K Ultra HD

  • Quad Core, 16 Go, extensible

  • DVB-T/C/S/S2

4K Ultra HD : une résolution inégalée

Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution 4 fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Résolution, l'image est de meilleure qualité, quel que soit le contenu d'origine. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.

Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.

Pixel Precise Ultra HD : des images UHD éclatantes

Savourez chaque détail avec le téléviseur Ultra HD 4K. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

327

Avis

20/12/2015

België

België

Acheteur vérifié

excellent produit

facile à utiliser, facilité d'adaptation, parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series 49PUK7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series 49PUK7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

29/05/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Tout est OK!

Malheureusement, je ne la maitrise pas encore suffisamment pour en exploiter tout le potentiel, Mais je progresse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series 43PUK7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series 43PUK7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

14/04/2016

België

België

Acheteur vérifié

Mooi scherp en rustig beeld en gemakkelijke bediening

Gemakkelijke installatie en bediening, beeld is scherp en kijkt heel rustig met het ambilight. Nu een maand in huis en ik hoop er nog veel kijkplezier van te hebben.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

  2. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  3. Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.

  4. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  5. L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.

  6. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  7. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  8. La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.

  9. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.

  11. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.