Inclusief witte afstandsbediening ontworpen voor gebruik in de gezondheidszorg

Deze TV wordt geleverd met een stijlvolle witte afstandsbediening die speciaal is ontworpen voor gebruik in de gezondheidszorg. Het stevige oppervlak en de gladde achterkant van de afstandsbediening kunnen gemakkelijk worden gereinigd en ontsmet. Bovendien wordt er aangegeven wanneer de batterij bijna leeg is of uit de afstandsbediening wordt gestolen. Deze functies kunnen bijdragen aan efficiëntie in het ziekenhuis.