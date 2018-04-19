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Arrêté

Téléviseur LED professionnel

24HFL3010W/12

3
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients
Ce téléviseur LED basse consommation vous permet de bénéficier de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les établissements de santé. Vos patients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations. L'installation et le contrôle sont très simples grâce une technologie de télécommande de pointe.
Voir tous les avantages

Avec pages d'informations

Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients

  • 61 cm (24") HeartLine

  • LED

  • DVB-T2/T/C

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Avec télécommande blanche conçue pour les milieux médicaux

Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande blanche spécialement conçue pour les milieux médicaux. Sa surface régulière et son dos lisse la rendent facile à nettoyer et à désinfecter. En outre, l'indicateur d'épuisement des piles et le dispositif antivol de piles participent à un fonctionnement efficace en milieu hospitalier.

Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison

Toutes les fonctionnalités nécessaires pour un usage professionnel dans des environnements plus exigeants qu'un simple salon. Verrouillage du volume et des menus, matériaux soumis à un banc d'essai rigoureux, économie d'énergie, télécommandes antivol et fonctionnalités spéciales hôpitaux ou prisons, pour une utilisation sur des marchés de niche.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007400
  • Award image AWARD-7007401

Notation globale

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3.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
4
2
1

19/04/2018

Italia

Italia

Buon prodotto ma limiti di programmazione

La tv è bellissima, ha buon audio e video. Tuttavia è difficile da programmare, non si riesce a sintonizzare tutti i canali che vedevo nella precedente tv.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 24HFL3010W TV LED professionale

Oui, je recommande ce produit

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  1. Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

  2. Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.