16:9 Full HD-scherm voor de allerbeste kijkervaring

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.