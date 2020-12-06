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Arrêté
200V4QSBR/01
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Admirez les images LED MVA éclatantes de cet écran design brillant et esthétique équipé de SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
20 (diag. 19,53" / 49,6 cm)
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED MVA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
4.0
sur 6
1
Avis
hidkees
06/12/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Avantages
Scherp beeld.
Contre
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Cet avis concerne le produit 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Date d'utilisation 2019-11-06
Cet avis concerne le produit 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Date d'utilisation 2019-11-06
Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).