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Moniteurs
Toutes les séries
Moniteurs domestiques
Disponibilité
Nouveautés (3)
Note
Screen size
0cm
0"
Connections
HDMI (154)
VGA (82)
DisplayPort (78)
DVI (10)
USB-C (45)
USB hub (4)
Thunderbolt (1)
Design
Flat (134)
4 sided Frameless (10)
Ultrawide-Superwide (8)
Curved (22)
Screen Resolution
1920 x 1080 (FHD) (112)
2560 x 1440 (QHD) (23)
3840 x 2160(4K UHD) (12)
3440 x 1440 (WQHD) (8)
Sync technologies
FreeSync (63)
Adaptive Sync (70)
FreeSync Premium (10)
Refresh rate
75 Hz (93)
100 Hz (21)
120 Hz (10)
60 Hz (6)
144 Hz (9)
70 Hz (1)
Convenience
Speakers (107)
Height-adjustable (39)
Foldable/Pop-up Webcam (7)
Picture quality
Wide Color gamut (26)
HDR (11)
LCD panel type
IPS technology (8)
VA LCD (2)
Monitor Panel Type
OLED (2)
MonitorMoniteur LCD Full HD
MonitorMoniteur Quad HD
MonitorMoniteur USB-C
Moniteur LCD 4K Ultra HD
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