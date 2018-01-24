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273V7QSB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
4.0
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
arrot
24/01/2018
France
excellent ecran pour travailler sans fatigue
remplace avantageusement un écran 22 pouces. je ne peux que le recommander. satisfaction assurée....de mon point de vue mis en duo avec mon ancien écran sur la carte graphique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
Legolas_006
19/10/2021
España
Acheteur vérifié
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Avantages
Buena resolución por buen precio
Contre
Una sola entrada HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2021-04-19
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Avantages
Very good price
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Full HD LCD monitor
Date d'utilisation 2018-12-16
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2018-12-16
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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