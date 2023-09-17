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Philips-ondersteuning

Hoe kan ik het AirFree-ventiel met de Avent Natural Response-fles gebruiken?

Zorg ervoor dat alle onderdelen vóór gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd.

  1. Trek de speen door de schroefring.
  2. Zorg dat de speen volledig door de schroefring wordt getrokken.
  3. Plaats het AirFree-ventiel in de fles.
  4. Schroef de ring vast om het deksel vast te zetten.
  5. Plaats de dop op de fles.
     

 

AirFree-ventiel en Natural Response-fles

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/21, SCY903/63, SCY670/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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