ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Kan mijn baby een Philips Avent glazen fles gebruiken?

Nee, de glazen fles mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Hoewel het glas sterk is, kan het toch breken, simpelweg omdat het glas is. Bovendien kan glas gewoon te zwaar zijn voor je kind. Opmerking: Daarom passen de oefenhandvatten niet op de glazen fles.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY933/01 , SCD879/11 , SCD878/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning