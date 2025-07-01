Kan mijn baby een Philips Avent glazen fles gebruiken?

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Nee, de glazen fles mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Hoewel het glas sterk is, kan het toch breken, simpelweg omdat het glas is. Bovendien kan glas gewoon te zwaar zijn voor je kind. Opmerking: Daarom passen de oefenhandvatten niet op de glazen fles.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY933/01 , SCD879/11 , SCD878/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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