De enkele/dubbele elektrische borstkolf van Philips Avent heeft een zacht kussen dat zich aan jou aanpast. Er is slechts één kussenmaat! Het kussen past zich aan jouw tepelmaat aan, net zoals je baby dat doet. Het is gemaakt van flexibele siliconen en past op 99,98%* van de tepelgroottes (tot 30 mm)*. Dit unieke kussen maakt de kolf effectief door je tepel voorzichtig te stimuleren voor een snellere melkafgifte.

*Gebaseerd op: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (Kaukasisch), VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).