Ja. Je kunt de Philips Avent dubbele elektrische borstkolf of handsfree elektrische borstkolf als één kolf gebruiken.

Dit doe je door slechts één slangetje op de motor aan te sluiten of door een slangetje los te koppelen van een opvangcup die niet wordt gebruikt.

De zuigkracht van de kolf blijft stabiel, ook al gebruik je het tweede slangetje niet.

Je kunt het losgekoppelde slangetje ook van de kolf verwijderen of, als je een handsfree elektrische borstkolf gebruikt, het slangetje aan de slangkoppeling klemmen om dit uit de weg te houden en het geluid van de motorunit te verminderen.