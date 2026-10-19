ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Philips Avent handsfree elektrische borstkolf

Het is belangrijk dat je de Philips handsfree elektrische borstkolf op de juiste manier instelt en gebruikt voor een veilige en comfortabele kolfervaring met efficiënte melkafkolving.

Gebruik onze handige hulpmiddelen en instructievideo's om te leren hoe je alles doet, van montage tot kolven, reiniging en het vinden van de juiste maat.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning