Philips-ondersteuning Philips Avent handsfree elektrische borstkolf

Het is belangrijk dat je de Philips handsfree elektrische borstkolf op de juiste manier instelt en gebruikt voor een veilige en comfortabele kolfervaring met efficiënte melkafkolving.

Gebruik onze handige hulpmiddelen en instructievideo's om te leren hoe je alles doet, van montage tot kolven, reiniging en het vinden van de juiste maat.

De grootte van je tepel meten Het gebruik van de juiste maat borstbeschermers en opzetstukken is cruciaal voor een comfortabele, pijnloze kolfervaring met optimale melkafkolving. Bekijk de onderstaande video of probeer onze digitale maattool om te zien hoe je de juiste maat vindt. Montage-instructies Bekijk onze videogids voor snelle en eenvoudige montage van de kolf. Demonteren Volg deze videogids om je kolf te demonteren. Je pasvorm controleren Bekijk deze video voordat je begint met kolven om te controleren of je borstbeschermers of opzetstukken goed passen. Hoe te gebruiken Leer hoe je comfortabel melk afkolft met je kolf. Reiniging en desinfectie Leer je kolf schoon en gereed te houden voor elke kolfsessie. Meer hulp nodig? Als je nog steeds hulp nodig hebt bij het gebruik van de kolf, ga dan naar de productpagina en raadpleeg de online gebruiksaanwijzing of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in je land.