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Het is belangrijk dat je de Philips handsfree elektrische borstkolf op de juiste manier instelt en gebruikt voor een veilige en comfortabele kolfervaring met efficiënte melkafkolving.
Gebruik onze handige hulpmiddelen en instructievideo's om te leren hoe je alles doet, van montage tot kolven, reiniging en het vinden van de juiste maat.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Hoe moet ik moedermelk opwarmen?
Hoe moet ik afgekolfde moedermelk bewaren?
Hoe vaak moet ik de onderdelen van mijn borstkolf vervangen?
Hoe reinig en desinfecteer ik de Philips Avent-borstkolf?
Kan ik kolven terwijl mijn handsfree borstkolf op een voedingsbron is aangesloten?
Kan ik aan de ene kant kolven en aan de andere kant borstvoeding geven?
Kan ik mijn dubbele elektrische borstkolf als enkele kolf gebruiken?
Hoe kan ik voorkomen dat er melk uit mijn Philips Avent handsfree borstkolf lekt?
Kan ik de slangetjes afknippen om de lengte aan te passen?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?
Kan ik meer melk afkolven met een hoger zuigniveau?
Hoe kan ik mijn elektrische borstkolf van Philips Avent opladen?
Welke bh's zijn geschikt voor mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Waarom beslaat mijn draagbare handsfree borstkolfbeker en kan ik dit voorkomen?
Hoe lang moet ik kolven? Wanneer moet ik stoppen?
Waarom worden de displaylampjes van mijn kolf gedimd of gaan ze uit?
Kan ik handsfree bekers gebruiken met andere Philips-borstkolven?
Wat is het maximale zuigniveau van mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Philips Avent handsfree elektrische borstkolf
Hoe kies ik de juiste maat borstbeschermer of tepelopzetstuk?
Wat zijn de voordelen van een handsfree pomp?