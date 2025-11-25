Hoe kan ik voorkomen dat er melk uit mijn Philips Avent handsfree borstkolf lekt?

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Mogelijk lekt er melk uit de borstkolf als de borstbeschermer en de beker niet goed in elkaar zijn gezet. De verbinding tussen de borstbeschermer en de beker moet volledig afgedicht en gesloten zijn.
Zorg er tijdens het in elkaar zetten voor dat de rand volledig over de randen van de bewaarbeker is gerold.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF481/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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