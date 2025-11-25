Philips-ondersteuning Hoe kan ik voorkomen dat er melk uit mijn Philips Avent handsfree borstkolf lekt?

Mogelijk lekt er melk uit de borstkolf als de borstbeschermer en de beker niet goed in elkaar zijn gezet. De verbinding tussen de borstbeschermer en de beker moet volledig afgedicht en gesloten zijn.

Zorg er tijdens het in elkaar zetten voor dat de rand volledig over de randen van de bewaarbeker is gerold.

In de onderstaande afbeeldingen zie je waar je op moet letten en wat je moet vermijden: De Philips Avent handsfree borstkolf in elkaar zetten Bekijk een korte video over hoe je de Philips Avent handsfree borstkolf in elkaar zet. Melk in een andere houder gieten Verwijder de borstbeschermer niet van de beker om lekken te voorkomen wanneer je melk uit de bewaarbeker overgiet in een andere houder. Op de bovenkant van de borstbeschermer zit een schenktuit. Gebruik deze om de beker volledig te legen wanneer je melk in een andere houder of bewaarzak voor moedermelk giet.