Je Philips Avent elektrische borstkolf is ontworpen voor gebruik met verschillende bh's, zodat je gemakkelijker en comfortabeler kunt kolven. Bekijk het volgende draagadvies voor je specifieke model.
Welke bh's zijn geschikt voor mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Philips Avent handsfree elektrische borstkolf
- De beschermers en cups passen in de meeste normale bh's en voedings-bh's.
- Als je je tijdens het kolven niet prettig voelt, probeer dan een rekbaardere bh (maar niet te elastisch om te voorkomen dat de cups tijdens het afkolven wegglijden).
- Het dragen van een beugel-bh wordt niet aanbevolen.
Philips Avent enkele/dubbele elektrische borstkolf
- Werkt goed met de meeste voeding-bh's.
- Werkt goed met de meeste kolf-bh's met grotere spleten voor de kolftrechter (de borstkolf kan niet door de bh worden bevestigd).
- Het gebruik van een kolf-bh met ronde openingen in plaats van spleten wordt afgeraden.