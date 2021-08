We beginnen met de voordelen van OLED, zoals diepere zwarttinten en een bredere kijkhoek. Daar voegen we de Philips P5 Picture Engine met AI aan toe. Dat combineren we met hoogwaardige materialen en doordachte designdetails met een bijzondere look en feel. Rond het af met de unieke ervaring van Ambilight. Philips haalt het beste in OLED naar boven.