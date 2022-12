Voordelen van het gebruik van een fopspeen:

1. Bevredigt de zuigreflex Een fopspeen helpt om je baby tussen voedingen te kalmeren, omdat het tegemoet komt aan de zuigbehoefte. Gebruik het echter nooit als vervanging van een maaltijd of om deze uit te stellen.

2. Moedigt je baby aan om zichzelf te kalmeren

Een ander voordeel van het gebruik van een fopspeen is dat het je baby kan aanmoedigen om zichzelf te kalmeren als hij of zij huilt of overstuur is. De Philips Avent ultrazachte knuffelspenen worden geleverd met een zachte pluchen olifant of giraf voor extra knuffelig comfort. 3. Soothes your baby during painful procedures

Als je baby een vaccinatie moet krijgen of bloed moet laten prikken, is een fopspeen een prima manier om je baby af te leiden van de pijn en rustig te houden als hij of zij bij de dokter is. 4. Helpt je baby in slaap te vallen

Je kunt een pasgeborene een fopspeen geven om hem of haar te helpen in slaap te vallen, vlak voor het dutje of na een voeding.

5. Je kunt het fopspeengebruik van je baby in de gaten houden

Anders dan bij duimzuigen kun je in de gaten houden wanneer je baby een fopspeen gebruikt, wat betekent dat je het gebruik kunt beperken of naar eigen goeddunken kunt afnemen. Het maakt ook het doorbreken van de gewoonte gemakkelijker als de baby opgroeit.