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Niet meer leverbaar
Knuffel met ultra soft-fopspeen
0m+
Orthodontisch en BPA-vrij
1x snuggle & 1x 0-6M fopspeen
Niet meer eindeloos zoeken naar fopspenen! Het knuffeldier zorgt ervoor dat de fopspeen gemakkelijk te vinden is.
Baby's genieten van extra comfort als ze knuffelen met hun zachte knuffeldier. De knuffel is gemaakt van zachte stof en de verzwaarde pootjes zorgen dat de fopspeen op zijn plek blijft.
Het knuffeldier is compatibel met alle Philips Avent-fopspenen. Je kunt het dus combineren hoe je maar wil en op die manier een product creëren dat precies past bij jouw baby.
4.7
van 5
175
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Grts A
22/07/2019
België
Onderdeel van promotie
Avent Snuggle, perfect om je kleintje te troosten
Ons zoontje Carsten, nu 2 weken oud kreeg de kans om de leuke speen met knuffel van philips avent snuggle te testen. Bij de geboorte bleek al snel dat hij niet zo’n fan was van tutjes. Omdat ik toch wel iets wou hebben om hem in de toekomst te troosten ging ik op zoek naar de geschikte speen. Hoeveel merken ik ook in huis haalde, na een dagje was hij er niet meer mee tevreden.... toen ik de speen met knuffel van philips avent aankreeg heb ik hem meteen laten kennis maken. Het trok duidelijk zijn aandacht! En al snel was hij helemaal weg van het zachte knuffeltje en hielp het om hem rustig te krijgen. Ook de zachte speen viel volledig in de smaak. De speen is heel makkelijk om te reinigen, je kan hem eenvoudig verwijderen van de knuffel en hem steriliseren. Ook het knuffeltje zelf kan gewassen worden wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind alles is wasbaar, knuffeltje niet te groot voor pasgeborene, tutje kan vervangen worden
Voordelen
Wasbaar, tut kan van knuffeltje gehaald worden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Mamaatjevantwee
09/07/2019
België
Onderdeel van promotie
Goede speen
Wij zijn heel tevreden van dit product. Ons zoontje van twee weken oud wilt alleen nog maar dit speentje. Geen ander. Wij zullen er best snel dus nog een paar gaan bijkopen ! :-)
Voordelen
Hele goede speen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Ankeg
30/06/2019
België
Avent snuggle, perfect om je kleintje te troosten
Ons zoontje Carsten, nu 2 weken oud kreeg de kans om de leuke speen met knuffel van philips avent snuggle te testen. Bij de geboorte bleek al snel dat hij niet zo’n fan was van tutjes. Omdat ik toch wel iets wou hebben om hem in de toekomst te troosten ging ik op zoek naar de geschikte speen. Hoeveel merken ik ook in huis haalde, na een dagje was hij er niet meer mee tevreden.... toen ik de speen met knuffel van philips avent aankreeg heb ik hem meteen laten kennis maken. Het trok duidelijk zijn aandacht! En al snel was hij helemaal weg van het zachte knuffeltje en hielp het om hem rustig te krijgen. Ook de zachte speen viel volledig in de smaak. De speen is heel makkelijk om te reinigen, je kan hem eenvoudig verwijderen van de knuffel en hem steriliseren. Ook het knuffeltje zelf kan gewassen worden wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
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