Baby & fopspeen: vanaf wanneer?

Wanneer kan je de eerste keer een speen gebruiken? Je mag je baby pas een fopspeen geven als hij of zij de borstvoeding goed onder de knie heeft. Meestal is dat rond de drie à vier weken. Als je overschakelt van borstvoeding op het voeden van je baby met een flesje, kan het gebruik van een fopspeen je baby helpen te wennen aan de kunstmatige speen van het flesje.

Hoewel de meeste baby's geen probleem hebben met het wisselen tussen de tepel van hun moeder en de speen van een zuigflesje, is er nog steeds tegenstrijdig bewijs over de vraag of vroeg gebruik van een fopspeen borstvoedingsmoeilijkheden kan veroorzaken. Daarom wordt aangeraden de introductie van fopspenen uit te stellen tot de voedingsmethode en het voedingspatroon van je baby goed zijn aangewend1, of dat nu borstvoeding, flesvoeding of een combinatie van beide is.