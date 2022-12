1. Problemen met het aanleggen

Het kan even duren om het aanleggen te leren. Problemen met het aanleggen behoren tot de meest voorkomende oorzaken van pijn bij het geven van borstvoeding. Het is dus iets heel normaals en niets om je zorgen over te maken!

Als je baby zich niet goed aan je borst wil vasthechten, is het belangrijk om hulp te zoeken, want in dit geval kan je melktoevoer afnemen. Gebruik deze borstvoedingstips om te helpen: Creëer een rustige omgeving. De sleutel tot een comfortabele voedingssessie is om kalm en ontspannen te zijn. Ga in bed liggen met kussens of ga in een comfortabele stoel zitten.

Knuffel je baby huid-op-huid. Leg je baby op je blote borst tussen je borsten voor ontspannen huid-op-huidcontact.

Forceer het niet. Laat je baby de leiding nemen tijdens de borstvoedingsessies. Je kunt jouw pasgeborene begeleiden en ondersteunen, maar je moet zeker niets forceren.

Zoek een comfortabele houding. Soms is het de kunst om te weten welke houdingen werken en welke niet. Ontdek de verschillende borstvoedingshoudingen die jouw baby kunnen helpen bij het geven van borstvoeding.

Gebruik een goede borstvoedingtechniek. Begin met je tepel tegen de neus van jouw baby te strijken om zijn of haar zintuigen te activeren. Dit zal je baby helpen om zijn of haar mond wijd open te doen, wat kan helpen om meer van je tepelhof in het mondje te krijgen.