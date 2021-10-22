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  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen
  • Snel en eenvoudig verwarmen

-10% korting met code: WBFW26

Philips Avent PremiumSnelle flessenwarmer

SCF358/00

3.9
| (239) Reviews & awards

1 Prijs

Snel en eenvoudig verwarmen
Warme voeding is binnen een paar minuten klaar met de flesverwarmer. Deze bewaakt de temperatuur met behulp van een slimme temperatuurbewakingssensor die automatisch het verwarmingspatroon aanpast zodat de verwarmer snel en gelijkmatig warm wordt.
Bekijk alle voordelen

Bespaar 10%

WBFW26
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Voedsel bereiden zonder giswerk

Snel en eenvoudig verwarmen

  • Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken

  • Snelle opwarm- en ontdooimodus

  • Geschikt voor melk en babyvoeding

De slimme temperatuurregeling selecteert de ideale verwarmingsmodus

De slimme temperatuurregeling selecteert de ideale verwarmingsmodus

Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.

Ontdooifunctie voor bevroren melk en babyvoeding

Ontdooifunctie voor bevroren melk en babyvoeding

Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.

Verwarmt zowel babyvoeding als melk

Verwarmt zowel babyvoeding als melk

Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image PBTAWARD15

Recensies

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3.9

van 5

239

Reviews & awards

22/10/2021

België

België

Super product!

Gemakkelijk in gebruik! Moedermelk heel makkelijk op de juiste temperatuur te krijgen. Kan intussen makkelijk andere zaken doen!

Voordelen

Snel warm, makkelijk in gebruik

Nadelen

Tijdspanne enkel voor frigobewaarde melk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

12/10/2021

België

België

Geweldig product

Deze flessenwarmer is heel handig in gebruik. Het indicatorlichtje geeft een goede indicatie van hoe lang het nog duurt vooraleer de melk warm is. Bovendien warmt het product het flesje zeer snel op tot een correcte temperatuur. Bovendien ziet het er ook mooi en degelijk uit.

Voordelen

Gemakkelijk in gebruik, mooi design, compact, snel warm, handig indicatorlampje

Nadelen

Grotere flessen passen er niet in

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

09/10/2021

België

België

Zeer goede flessenwarmer, makkelijk in gebruik

Over het algemeen zeer tevreden over de werking van deze flessenwarmer. Mooi van design en handig in gebruik. Het toestel is klein van formaat waardoor je het onderweg makkelijk kan meenemen of eventueel op je nachtkastje plaatsen voor nachtelijke voedingen te vereenvoudigen. De bediening van de flessenwarmer spreekt voor zich en is zeer gemakkelijk. Naargelang de hoeveelheid water die je toevoegt aan het reservoir kan de temperatuur van de melk in je flesje wel een beetje variëren. Ook het type flesje heeft een invloed op deze temperatuur. Je controleert hierdoor best nog even op voorhand de temperatuur van de melk op je pols alvorens aan de baby te geven. In het begin is het even experimenteren hoeveel water je best toevoegt aan het reservoir om de gewenste temperatuur van de melk te bekomen. Doordat het water in de flessenverwarmer geleidelijk aan opwarmt, is de temperatuur van de melk constant in tegenstelling tot het gebruik van een microgolfoven. Het zou nog handiger zijn mocht dit toestel een doorkijkvenstertje hebben waardoor het eenvoudiger is om de stand van het water in het reservoir af te stemmen op de hoeveelheid melk in het flesje. De flessenwarmer warmt relatief snel op met een simpele druk op de knop. Tegen dat de pamper van je baby is verschoond, staat de melk klaar. Daarnaast biedt dit toestel de mogelijkheid om de melk gedurende een uur vast te houden op zijn gewenste temperatuur. Dit geeft de nodige flexibiliteit bij het voeden van je baby bij onvoorziene omstandigheden. Ik raad dit toestel zeker aan. Het is zeker een meerwaarde bij het voeden van je baby.

Voordelen

Constante temperatuur, compact, snel, behoud warmte, eenvoudige bediening

Nadelen

Dosering water in het reservoir

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml

  2. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen