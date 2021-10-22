Over het algemeen zeer tevreden over de werking van deze flessenwarmer. Mooi van design en handig in gebruik. Het toestel is klein van formaat waardoor je het onderweg makkelijk kan meenemen of eventueel op je nachtkastje plaatsen voor nachtelijke voedingen te vereenvoudigen. De bediening van de flessenwarmer spreekt voor zich en is zeer gemakkelijk. Naargelang de hoeveelheid water die je toevoegt aan het reservoir kan de temperatuur van de melk in je flesje wel een beetje variëren. Ook het type flesje heeft een invloed op deze temperatuur. Je controleert hierdoor best nog even op voorhand de temperatuur van de melk op je pols alvorens aan de baby te geven. In het begin is het even experimenteren hoeveel water je best toevoegt aan het reservoir om de gewenste temperatuur van de melk te bekomen. Doordat het water in de flessenverwarmer geleidelijk aan opwarmt, is de temperatuur van de melk constant in tegenstelling tot het gebruik van een microgolfoven. Het zou nog handiger zijn mocht dit toestel een doorkijkvenstertje hebben waardoor het eenvoudiger is om de stand van het water in het reservoir af te stemmen op de hoeveelheid melk in het flesje. De flessenwarmer warmt relatief snel op met een simpele druk op de knop. Tegen dat de pamper van je baby is verschoond, staat de melk klaar. Daarnaast biedt dit toestel de mogelijkheid om de melk gedurende een uur vast te houden op zijn gewenste temperatuur. Dit geeft de nodige flexibiliteit bij het voeden van je baby bij onvoorziene omstandigheden. Ik raad dit toestel zeker aan. Het is zeker een meerwaarde bij het voeden van je baby.