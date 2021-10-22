Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
SCF358/00
Bespaar 10%
Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken
Snelle opwarm- en ontdooimodus
Geschikt voor melk en babyvoeding
Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.
Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.
Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.
Prijzen
3.9
van 5
239
Reviews & awards
Lexia
22/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Super product!
Gemakkelijk in gebruik! Moedermelk heel makkelijk op de juiste temperatuur te krijgen. Kan intussen makkelijk andere zaken doen!
Voordelen
Snel warm, makkelijk in gebruik
Nadelen
Tijdspanne enkel voor frigobewaarde melk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Maitee
12/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Geweldig product
Deze flessenwarmer is heel handig in gebruik. Het indicatorlichtje geeft een goede indicatie van hoe lang het nog duurt vooraleer de melk warm is. Bovendien warmt het product het flesje zeer snel op tot een correcte temperatuur. Bovendien ziet het er ook mooi en degelijk uit.
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik, mooi design, compact, snel warm, handig indicatorlampje
Nadelen
Grotere flessen passen er niet in
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Karen C.
09/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Zeer goede flessenwarmer, makkelijk in gebruik
Over het algemeen zeer tevreden over de werking van deze flessenwarmer. Mooi van design en handig in gebruik. Het toestel is klein van formaat waardoor je het onderweg makkelijk kan meenemen of eventueel op je nachtkastje plaatsen voor nachtelijke voedingen te vereenvoudigen. De bediening van de flessenwarmer spreekt voor zich en is zeer gemakkelijk. Naargelang de hoeveelheid water die je toevoegt aan het reservoir kan de temperatuur van de melk in je flesje wel een beetje variëren. Ook het type flesje heeft een invloed op deze temperatuur. Je controleert hierdoor best nog even op voorhand de temperatuur van de melk op je pols alvorens aan de baby te geven. In het begin is het even experimenteren hoeveel water je best toevoegt aan het reservoir om de gewenste temperatuur van de melk te bekomen. Doordat het water in de flessenverwarmer geleidelijk aan opwarmt, is de temperatuur van de melk constant in tegenstelling tot het gebruik van een microgolfoven. Het zou nog handiger zijn mocht dit toestel een doorkijkvenstertje hebben waardoor het eenvoudiger is om de stand van het water in het reservoir af te stemmen op de hoeveelheid melk in het flesje. De flessenwarmer warmt relatief snel op met een simpele druk op de knop. Tegen dat de pamper van je baby is verschoond, staat de melk klaar. Daarnaast biedt dit toestel de mogelijkheid om de melk gedurende een uur vast te houden op zijn gewenste temperatuur. Dit geeft de nodige flexibiliteit bij het voeden van je baby bij onvoorziene omstandigheden. Ik raad dit toestel zeker aan. Het is zeker een meerwaarde bij het voeden van je baby.
Voordelen
Constante temperatuur, compact, snel, behoud warmte, eenvoudige bediening
Nadelen
Dosering water in het reservoir
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF358/00 Snelle flessenwarmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen