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Niet meer leverbaar

Philips AventBorstkompressen

SCF254/61

4.7

| (128) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

Zeer comfortabel en betrouwbaar

De Philips Avent-wegwerpborstkompressen helpen je tijdens het borstvoeden. De ultradunne, ultra-absorberende kern en het lekvrije en ademende design met honingraatstructuur zorgen dag en nacht voor een comfortabel en droog gevoel.

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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Dit product

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Borstkompressen

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SCF395/01

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF395/31

Single electric rechargeable

Single electric rechargeable

SCF396/31

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF397/31

Handkolf

Handkolf

SCF430/20

Handkolf

Handkolf

SCF430/13

Handkolf

Handkolf

SCF430/16

Handkolf

Handkolf

SCF430/10

Elektrische borstkolf Advance

Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF398/11

Zeer comfortabel en betrouwbaar

  • Wegwerpborstkompressen

Honingraatbovenlaag

Honingraatbovenlaag

De honingraatbovenlaag is zacht en comfortabel tegen je huid.

Ultra-absorberend materiaal en kerndesign met drie lagen

Ultra-absorberend materiaal en kerndesign met drie lagen

De ultra-absorberende kern vangt vocht op en houdt de huid dag en nacht droog.

Lekvrije en ademende buitenlaag

De buitenlaag voorkomt lekken en houdt je kleren droog, maar geeft een ademend gevoel.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

128

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

3
2

12/11/2021

Nederland

Nederland

Zeer tevreden!

Ik ben zeer tevreden over deze zoogcompressen! Ze zijn dun waardoor ze niet opvallen onder kleding, vallen mooi over de borst omdat ze voorgevormd zijn en ook groot. Door de dubbele plakstrip bleven ze bij mij overdag en 's nachts goed zitten. Ook ben ik nog geen één keer doorgelekt, zelfs nu mijn dochter langer slaapt 's nachts en er meer tijd zit tussen voedingen. Ook vind ik het heel fijn dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt het makkelijk en hygiënischer om ze mee te nemen, al zit je dan wel met extra verpakkingsmateriaal wat je moet weggooien.

Voordelen

Dun, zacht, doorlekvrij, individueel verpakt

Nadelen

Extra verpakkingsmateriaal

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2020-10-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2020-10-12

09/11/2021

Nederland

Nederland

Philips borstkompressen

Makkelijk te gebruiken, voelen zacht en zitten comfortabel. Lekken niet door.

Voordelen

Zacht, comfortabel en lekken niet door

Nadelen

n.v.t

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Fijne borstcompressen

Ik heb deze compressie 2 weken gebruikt tijdens mijn borstvoeding. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en ze zorgen er voor dat het de melk goed absorbeert. Geen lekkages!

Voordelen

Onzichtbaar en neemt voldoende melk op

Nadelen

Niet kunnen vinden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2021-10-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2021-10-09

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 