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Arrêté

Mini-écouteurs avec Micro

SHE2305PP/00

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Violet-rose
Violet-rose
Attirez tous les regards
Emportez votre musique partout. Ces écouteurs en partie translucide et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?
Voir tous les avantages

Attirez tous les regards

  • HP 12,2 mm / écouteur ouvert

  • Microphone intégré

  • Rose et violet

  • ultra-confortable

Des fils aux dégradés de couleurs vives et une partie translucide

Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des écouteurs en partie translucides. Les haut-parleurs acoustiques de 12,2 mm en néodyme produisent un son limpide et de bonnes basses.

Écouteurs légers de forme ovale pour plus de confort

Grâce à leur forme ovale, ces écouteurs légers vous permettent d'écouter votre musique de manière réellement confortable.

Télécommande intégrée pour basculer facilement entre la musique et les appels.

La télécommande intégrée permet de répondre facilement au téléphone et de mettre la musique en pause, le tout sans toucher à votre smartphone. Le micro intégré avec suppression d'écho permet d'obtenir un son limpide lorsque vous parlez.

Spécificités Techniques

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