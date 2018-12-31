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Arrêté
SHE2305BL/00
Disponible à partir
HP 12,2 mm / écouteur ouvert
Microphone intégré
Bleu
ultra-confortable
Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des écouteurs en partie translucides. Les haut-parleurs acoustiques de 12,2 mm en néodyme produisent un son limpide et de bonnes basses.
Grâce à leur forme ovale, ces écouteurs légers vous permettent d'écouter votre musique de manière réellement confortable.
La télécommande intégrée permet de répondre facilement au téléphone et de mettre la musique en pause, le tout sans toucher à votre smartphone. Le micro intégré avec suppression d'écho permet d'obtenir un son limpide lorsque vous parlez.
Notation globale