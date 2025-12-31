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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met oordopjes en microfoon

SHE2305PP/00

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Roze/paars
Roze/paars
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Alle ogen op u gericht
Geniet overal van uw muziek. Deze oortelefoons zijn verkrijgbaar in vier krachtige kleurenschema's en zijn voorzien van een doorschijnende luidsprekerbehuizing met gekleurde kabels. Waarom zou u met de massa meegaan als u kunt opvallen?
Bekijk alle voordelen

Alle ogen op u gericht

  • 12,2 mm drivers/open oordopjes

  • geïntegreerde microfoon

  • Roze/paars

  • Uiterst comfortabel

Felgekleurde kabels. Transparante luidsprekerbehuizing

Deze mag gezien worden met de felgekleurde kabels en doorschijnende luidsprekerbehuizing. De 12,2 mm akoestische neodymium-drivers geven u helder, duidelijk geluid en goede bas.

Lichte ovalen oortjes voor comfort

De ovale vorm van deze lichte oortjes zorgt voor comfort zodat u heerlijk van uw muziek kunt genieten.

Afstandsbediening in het snoer. Schakelen eenvoudig van muziek naar gesprekken en terug

De afstandsbediening in het snoer maakt het eenvoudig om een gesprek aan te nemen of uw muziek te pauzeren. Helemaal zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking zorgt voor helder geluid wanneer u praat.

Technische specificaties

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