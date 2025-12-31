Afstandsbediening in het snoer. Schakelen eenvoudig van muziek naar gesprekken en terug

De afstandsbediening in het snoer maakt het eenvoudig om een gesprek aan te nemen of uw muziek te pauzeren. Helemaal zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking zorgt voor helder geluid wanneer u praat.