Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Philips Avent Tire-lait manuel
Arrêté
Assistance
SCF310/13
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Eco passport - English (US)
Mode d’emploi
Tout (5)
Puis-je utiliser mon tire-lait Philips Avent avec n'importe quel produit Avent ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?
L'utilisation du tire-lait et/ou des biberons sans BPA de couleur miel est-elle toujours sûre ?
Quand dois-je acheter mon tire-lait ?
AventDiaphragme silicone pour tire-lait
AventCoussin masseur pour tire-lait
AventCorps du tire-lait
AventCouvercle d'entonnoir du tire-lait
Protège-mamelon
Sachets de conservation pour le lait maternel
Thermo-coussinets 2 en 1
Coussinets d'allaitement
Mon tire-lait Philips Avent est rayé ou fissuré
Mon tire-lait Philips Avent ne libère pas mon sein
Le tire-lait ne convient pas à la forme de mon mamelon. Quelle taille de coussin masseur dois-je utiliser ?
L'utilisation du tire-lait Philips Avent est douloureuse.