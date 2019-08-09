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Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats
Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Suivi personnalisé
Capteurs de brossage intelligents
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Le capteur de position de la FlexCare Platinum Connected indique les zones trop peu brossées, pour vous permettre d'obtenir un brossage plus uniforme. Si vous négligez systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à votre attention.
Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la FlexCare Platinum Connected vous le fait sentir. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.
Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il vous suffit de la laisser agir. La FlexCare Platinum Connected est dotée d'un capteur de mouvements qui vous aide à moins frotter, afin d'optimiser votre technique, pour un nettoyage en douceur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.4
sur 6
77
Avis
92%
recommandent ce produit
ErnestMusial
09/08/2019
België
Acheteur vérifié
Super tandenborstel
Heb nog nooit een elektronisch sonic tanderborstell gebruikt en dit is de eerste, ik ben er echt blij mij!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Mark144
16/05/2018
België
Acheteur vérifié
Zeer goede tandenborstel,aanrader.
Doet zijn werk zoals het hoort. Uitstekend poetsresultaat. Handige keuzemogelijkheden ivm het poetsen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
10/05/2025
Italia
Acheteur vérifié
Da comprare
Ottimo prodotto lo ricomprerei sicuramente. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Date d'utilisation 2023-05-10
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Spazzolino elettrico sonico connesso all'app
Date d'utilisation 2023-05-10
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle