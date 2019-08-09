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Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedElektrische sonische tandenborstel met app

HX9192/01

4.4

| (77) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Superieure poetsresultaten, real-time feedback.

De Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected neemt alle onzekerheid weg als het gaat om uw mondverzorging. Meerdere slimme sensoren sturen uw poetsgegevens via draadloze Bluetooth® technologie naar de Sonicare-app voor persoonlijke begeleiding, feedback en een grondige gebitsreiniging.

Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tot wel 10x meer tandplakverwijdering en gezonder tandvlees*

Superieure poetsresultaten, real-time feedback.

  • Persoonlijke begeleiding

  • Smart-poetssensoren

  • 3 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus

  • 2 opzetborstels

Volg en verbeter je poetsbereik

Volg en verbeter je poetsbereik

De locatiesensor van FlexCare Platinum Connected geeft de locatie aan waar u te weinig poetst voor een schoner gebit. Als er plekken die u consistent mist wanneer u poetst, brengt de locatiesensor deze plekken onder uw aandacht.

Waarschuwt u wanneer u te hard poetst

Waarschuwt u wanneer u te hard poetst

U merkt misschien niet dat u te hard poetst, maar uw FlexCare Platinum Connected wel. Als u te veel druk uitoefent, zorgt de intuïtieve druksensor ervoor dat het handvat van de tandenborstel zacht trilt zodat u precies weet wanneer u zachter moet poetsen. Tijdens onderzoeken hebben 7 van de 10 agressieve poetsers de poetsdruk verminderd dankzij de druksensor.

Leert u om minder te 'schrobben'

Leert u om minder te 'schrobben'

Met een elektrische tandenborstel laat u de tandenborstel het werk doen in plaats van de borstel wrijvend te bewegen. FlexCare Platinum Connected heeft een schrobsensor die u helpt minder hard te poetsen voor een optimale techniek en een zachtere reiniging.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

77

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

09/08/2019

België

België

Geverifieerde koper

Super tandenborstel

Heb nog nooit een elektronisch sonic tanderborstell gebruikt en dit is de eerste, ik ben er echt blij mij!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app

16/05/2018

België

België

Geverifieerde koper

Zeer goede tandenborstel,aanrader.

Doet zijn werk zoals het hoort. Uitstekend poetsresultaat. Handige keuzemogelijkheden ivm het poetsen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app

07/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima tandenborstel

Goede tandenborstel, licht. In het begin ff wennen om tijdens het poetsen niet per ongeluk wat knopjes in te drukken (maar dat went snel).

Voordelen

Licht, instelbaar, timer

Nadelen

Ff wennen aan de instel-knopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app

Datum gebruik 2020-10-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app

Datum gebruik 2020-10-07

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel