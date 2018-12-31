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Arrêté
HD6360/20
2 000 W
Plaque duo : plaque striée/lisse
Diffuseur d'arôme, recette
Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments
Le gril incliné guide l'excès de graisse vers le bac à graisse pour réduire la fumée et les odeurs
Plaque amovible passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile
Notation globale