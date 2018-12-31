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  • Des grillades infiniment aromatiques
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Arrêté

Collection AvanceGril de table

HD6360/20

Des grillades infiniment aromatiques
Le gril à infusion de saveurs Philips est conçu pour enrichir les aliments grillés des parfums naturels de fumée de bois, d'épices, d'herbes ou de vin. Avec le couvercle en verre et l'infuseur rempli d'eau, la vapeur produite permet d'obtenir une viande plus tendre.
Voir tous les avantages

Goût de bois fumé, herbes, épices ou vin

Des grillades infiniment aromatiques

  • 2 000 W

  • Plaque duo : plaque striée/lisse

  • Diffuseur d'arôme, recette

Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile

Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile

Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments

Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse

Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse

Le gril incliné guide l'excès de graisse vers le bac à graisse pour réduire la fumée et les odeurs

Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Plaque amovible passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

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