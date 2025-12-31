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Niet meer leverbaar
HD6360/20
2000 W
Duoplaat: geribbeld/glad
Smaak-infuser, recept
Dankzij de niet-klevende grillplaat kunt u gerechten bereiden zonder olie toe te voegen. U proeft dus alleen de smaak van het voedsel
Door de schelpvormige grill loopt het overtollige vet in de vetopvangbak waardoor de geur en rook minder wordt
De afneembare, vaatwasmachinebestendige plaat kunt u eenvoudig schoonmaken
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