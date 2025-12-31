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Alle series

  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking
  • Grill met ultieme smaakverrijking

Niet meer leverbaar

Avance-collectieTafelgrill

HD6360/20

Grill met ultieme smaakverrijking
Bij de Philips-grill met Infuser wordt gegrild eten verrijkt met de natuurlijke smaak van kruiden, specerijen of wijn. Als u het glazen deksel en de Infuser met water vult, wordt stoom gegenereerd die het vlees malser maakt.
Bekijk alle voordelen

Gerookt of met het aroma van kruiden, specerijen of wijn

Grill met ultieme smaakverrijking

  • 2000 W

  • Duoplaat: geribbeld/glad

  • Smaak-infuser, recept

Grill met antiaanbaklaag voor grillen zonder olie

Grill met antiaanbaklaag voor grillen zonder olie

Dankzij de niet-klevende grillplaat kunt u gerechten bereiden zonder olie toe te voegen. U proeft dus alleen de smaak van het voedsel

Schelpvormige grill voert overtollig vet af

Schelpvormige grill voert overtollig vet af

Door de schelpvormige grill loopt het overtollige vet in de vetopvangbak waardoor de geur en rook minder wordt

Afneembare, vaatwasserbestendige plaat voor eenvoudig reinigen

Afneembare, vaatwasserbestendige plaat voor eenvoudig reinigen

De afneembare, vaatwasmachinebestendige plaat kunt u eenvoudig schoonmaken

Technische specificaties

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