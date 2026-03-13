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Puis-je utiliser des copeaux fabriqués par mes soins ?
Quels types d'ingrédients puis-je mettre dans le réservoir à vapeur ?
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Quelles différentes méthodes de grillade puis-je utiliser avec mon gril Philips ?
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Pourquoi de la graisse ou du jus gouttent-ils sur le plan de travail pendant que le gril fonctionne ?
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