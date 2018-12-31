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FY3455/00
Compatible avec les modèles 2-en-1 série 3000
Filtre à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)
Filtres Philips d'origine
La technologie d’humidification NanoCloud réduit la propagation des bactéries de 99 %*, ce qui permet à toute la maison de boire de l’eau pure Elle ne laisse ni taches blanches ni taches humides* Elle est propre et hygiénique
Remplacez l’accessoire avec le filtre d’humidification d’origine Philips pour assurer les performances élevées et homogènes de votre humidificateur d’air. Il convient parfaitement à l’appareil indiqué et lui permet de fonctionner correctement
Les filtres Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.
Notation globale
Par un laboratoire tiers, dans le respect de la méthode expérimentale ZD/17-2017, le taux d’inhibition de libération des bactéries de l’humidificateur test (staphylocoque blanc 8032) a conclu