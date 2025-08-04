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FY3455/00
Le cœur de l’humidificateur est parfait pour votre équipement, assurant des performances élevées en permanence. Il est doté de la technologie NanoCloud, qui génère des molécules de taille nanométrique de vapeur d’eau pure et humidifie l’air avec jusqu’à 99 % de germes en moins.
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