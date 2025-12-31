ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Altijd gezonde lucht
  • Altijd gezonde lucht
  • Altijd gezonde lucht
  • Altijd gezonde lucht
  • Altijd gezonde lucht
  • Altijd gezonde lucht

Origineel vervangend filterNanoCloud-bevochtigingsfilter

FY3455/00

Altijd gezonde lucht
De kern van de luchtbevochtiger is perfect voor uw apparatuur en zorgt voor consistente hoge prestaties. Hij is voorzien van NanoCloud-technologie, die moleculen van nanoformaat van pure waterdamp genereert en de lucht bevochtigt met een kiemonderdrukking tot 99%.
Bekijk alle voordelen

Altijd gezonde lucht

  • Compatibel met de 2-in-1 3000-serie

  • Filters met lange levensduur tot wel 6 maanden

  • Originele Philips-filters

Sterk antimicrobiële, mistvrije bevochtiging

Sterk antimicrobiële, mistvrije bevochtiging

NanoCloud-bevochtigingstechnologie Vermindert de verspreiding van bacteriën met 99%*, waardoor het hele huis nano-water drinkt. Laat geen witte vlekken of natte plekken achter, watervlekken*, schoon en hygiënisch

Origineel Philips-bevochtigingsfilter

Origineel Philips-bevochtigingsfilter

Het vervangen van het accessoire door het originele Philips-bevochtigingsfilter zorgt voor een consistent goede en efficiënte werking van uw luchtbevochtiger. Het is speciaal ontworpen voor het aangegeven apparaat, waardoor het perfect past en het apparaat soepel kan werken

De filters van Philips zorgen ervoor dat uw apparaat effectief werkt

De filters van Philips zorgen ervoor dat uw apparaat effectief werkt

Onze luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en strikte inspectietesten voordat ze de fabriek verlaten. Ze worden onderworpen aan strenge controles op levensduur en duurzaamheid, voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per week voor de beste prestaties van uw Philips-luchtbevochtiger tot de laatste dag van de levensduur van het filter.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Door onafhankelijk laboratorium, met verwijzing naar de experimentele methode ZD/17-2017 test luchtbevochtiger bacteriën afgifte remming (witte stafylokokken 8032) geconcludeerd