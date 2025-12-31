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FY3455/00
Compatibel met de 2-in-1 3000-serie
Filters met lange levensduur tot wel 6 maanden
Originele Philips-filters
NanoCloud-bevochtigingstechnologie Vermindert de verspreiding van bacteriën met 99%*, waardoor het hele huis nano-water drinkt. Laat geen witte vlekken of natte plekken achter, watervlekken*, schoon en hygiënisch
Het vervangen van het accessoire door het originele Philips-bevochtigingsfilter zorgt voor een consistent goede en efficiënte werking van uw luchtbevochtiger. Het is speciaal ontworpen voor het aangegeven apparaat, waardoor het perfect past en het apparaat soepel kan werken
Onze luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en strikte inspectietesten voordat ze de fabriek verlaten. Ze worden onderworpen aan strenge controles op levensduur en duurzaamheid, voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per week voor de beste prestaties van uw Philips-luchtbevochtiger tot de laatste dag van de levensduur van het filter.
Recensies
Door onafhankelijk laboratorium, met verwijzing naar de experimentele methode ZD/17-2017 test luchtbevochtiger bacteriën afgifte remming (witte stafylokokken 8032) geconcludeerd