Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Luchtzuiveraar en luchtbevochtiger
Alle series
Origineel vervangend filter NanoCloud-bevochtigingsfilter
Philips ondersteuning
FY3455/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
De kern van de luchtbevochtiger is perfect voor uw apparatuur en zorgt voor consistente hoge prestaties. Hij is voorzien van NanoCloud-technologie, die moleculen van nanoformaat van pure waterdamp genereert en de lucht bevochtigt met een kiemonderdrukking tot 99%.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.