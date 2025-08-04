ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Origineel vervangend filter NanoCloud-bevochtigingsfilter

Philips ondersteuning

Origineel vervangend filterNanoCloud-bevochtigingsfilter

FY3455/00

Origineel vervangend filter NanoCloud-bevochtigingsfilter

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

De kern van de luchtbevochtiger is perfect voor uw apparatuur en zorgt voor consistente hoge prestaties. Hij is voorzien van NanoCloud-technologie, die moleculen van nanoformaat van pure waterdamp genereert en de lucht bevochtigt met een kiemonderdrukking tot 99%.

  • PDF bestand
  • 4 August 2025

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.