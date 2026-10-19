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Arrêté

SSD

FM02SS050P/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. La mémoire SSD Philips fluidifie vos opérations quotidiennes en améliorant la réactivité du système. La technologie SSD permet également un chargement instantané, pour des démarrages et chargements d'application plus rapides.

Voir tous les avantages

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 2 To

  • Mémoire SSD

Compression automatique de tous les fichiers pour libérer de l'espace

Libérez de l'espace par la compression automatique de tous les fichiers placés sur la clé USB.

Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Mémoire SSD avec transfert de données ultra-rapide

Les taux de transfert de données élevés offerts par la mémoire SSD Philips permettent de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Spécificités Techniques

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