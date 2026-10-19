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Niet meer leverbaar
FM02SS050P/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. SSD van Philips maakt uw dagelijkse werkzaamheden soepeler en verbetert de reactiesnelheid van het systeem. SSD biedt bovendien instant-load, wat betekent dat applicaties sneller opstarten en laden.
2 TB
Solid State Drive
Bespaar ruimte met automatische compressie van alle bestanden die u op de USB Flash Drive zet
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, wordt de vervelende wachttijd aanzienlijk verminderd door de high-speed gegevensoverdrachtsnelheden van de solid-state drive (SSD) van Philips.
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