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Niet meer leverbaar

SSD

FM02SS050P/00

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. SSD van Philips maakt uw dagelijkse werkzaamheden soepeler en verbetert de reactiesnelheid van het systeem. SSD biedt bovendien instant-load, wat betekent dat applicaties sneller opstarten en laden.

Bekijk alle voordelen

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

Automatische compressie van alle bestanden bespaart ruimte

Bespaar ruimte met automatische compressie van alle bestanden die u op de USB Flash Drive zet

Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

Razendsnelle SSD voor gegevensoverdracht

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, wordt de vervelende wachttijd aanzienlijk verminderd door de high-speed gegevensoverdrachtsnelheden van de solid-state drive (SSD) van Philips.

Technische specificaties

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