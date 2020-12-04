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  • Glisse tout en douceur pour protéger votre peau
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SatinShave AdvancedRasoir électrique 100 % étanche

BRL130/00

4.3
| (253) Avis | 92% recommandent ce produit
Glisse tout en douceur pour protéger votre peau
Un rasage au plus près et en douceur sur jambes et corps. Le rasoir électrique féminin SatinShave Advanced vous laisse la peau douce, et peut même être utilisé sous la douche ou dans le bain. Une solution simple et pratique pour une peau parfaitement lisse, sans irritations.
Voir tous les avantages

Glisse tout en douceur pour protéger votre peau

  • Rasoir à grille flottante

  • Temps de charge de 8 h

  • 1 accessoire

Grille flottante pour un rasage uniforme

Grille flottante pour un rasage uniforme

La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau, pour un rasage uniforme.

Les dents perlées protégent la peau des égratignures

Les dents perlées protégent la peau des égratignures

Les dents perlées devant et derrière la grille de rasage permettent au rasoir de glisser parfaitement sur votre peau, afin d'éviter les égratignures, pour un rasage respectueux de la peau.

Premier épilateur avec poignée en forme de S

La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.

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4.3

sur 6

253

Avis

92%

recommandent ce produit

2

04/12/2020

België

België

Acheteur vérifié

super

super mais ne rase pas bien tout le corp apart ça fonctionne bien pour ma femme merci

Avantages

peut aller dans le bain

Contre

rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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23/06/2019

België

België

Appareil répondant bien à ce que l’on attend de lui !

Appareil élégant, facile à utiliser, ne blesse pas et réalise une coupe parfaite avec une autonomie idéale. Facile à nettoyer (sous l’eau). J’apprécie Philips, simple, pratique, efficace - que demander de plus ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

15/04/2018

België

België

Parfait

Facile, pratique, peu encombrant. Parfait..............

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

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