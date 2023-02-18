Is een zeer ergonomische ladyshave, zit goed in de hand en dat is toch wel zeer belangrijk. De verschillende koppen die erbij zitten zijn ook wel praktisch. Het groot pluspunt van dit toestel is natuurlijk dat het ook onder de douche gebruikt kan worden. De batterij gaat ook wel lang mee, want bij andere toestellen niet steeds het geval is. Wat ik wel een nadeel vind is dat je erg vaak 'heen en weer' moet want er blijven stoppels achter, dit had ik bij mijn vorig toestel minder maar dat kon je dan weer niet onder de douche gebruiken. Kortom, prijs/kwaliteit een aanrader!