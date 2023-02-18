Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Scheerapparaat met enkel scheerblad
8 uur opladen
1 accessoire
Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat.
De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen voorkomt.
De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.
4.3
van 5
253
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Oona
18/02/2023
België
Geverifieerde koper
Het product voldoet prima
Handig in gebruik, ligt goed in de hand om mee te werken. ben tevreden over het product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Svenina
11/01/2020
België
Geverifieerde koper
Philips satin shave advanced
Een zeer handig toestel, dat zowel nat als droog kan gebruikt worden! Geen kans op snijden bij het scheren en perfect om de benen bv rap bij te scheren na het aankleden. Niet rommelig, snel, heel precies en gemakkelijk in gebruik. Zonder draad! Dus je kan het in elke kamer gebruiken. Ook ideaal voor het scheren van de oksels, er zit een handig opzetstukje bij waardoor jouw huid strak getrokken wordt en de oksels zijn op 1,2,3 super glad.
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik, draadloos, kan droog en nat gebruikt worden, laat geen rode bultjes achter
Nadelen
Scheert misschien een paar procent minder glad dan een scheermes, maar perfect voor heel snel te scheren en geeft echt een mooie resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Lolotte86
09/01/2020
België
Geverifieerde koper
Fijne scheerapparaat
Scheerapparaat met een mooie look, doet wat hij moet doen! Zacht voor de huid, makkelijk in gebruik, geen geknoei meer met scheermesjes
Voordelen
Gemakkelijk, mooi design
Nadelen
/
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog